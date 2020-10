A Sorso aumenta il bilancio dei positivi: 15

La conferma del sindaco Demelas

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo caso di coronavirus a Sorso. Nelle scorse ore il Dipartimento di Prevenzione dell’Ats ha confermato l'aumento dei contagi nel centro del Sassarese, dove il numero totale dei positivi sale a 15.

Le condizioni di salute del paziente, sottoposto al regime di isolamento domiciliare fiduciario, non desterebbero preoccupazione.

Scende a 5 il numero delle persone in quarantena con sorveglianza attiva fra quelle entrate in contatto con i positivi registratisi in paese.