Incidente in auto a Marreri: madre e figlio in ospedale

I due sono stati trasferiti al San Francesco di Nuoro

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente a Marreri, al km 59 della 131 Dcn, ha coinvolto una Nissan Qashqai con a bordo due persone, che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata. Sul posto la squadra 1A dei Vigili del Fuoco di Nuoro.

Una donna con il figlio adolescente, fortunatamente illesi ma monitorati da un’ambulanza sopraggiunta sul posto, sono stati trasportati al San Francesco di Nuoro per accertamenti.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche Carabinieri e Anas.