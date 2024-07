Quindici incendi nell'Isola: imponente il rogo dopo il mortale a Paulilatino

Oltre a un'imponente smobilitazione di mezzi per l'incendio causato dal mortale a Paulilatino, che ha coinvolto centinaia di ettari di terreno, alcuni elicotteri sono intervenuti anche a Siliqua e Seulo

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, si segnalano 15 incendi occorsi sul territorio regionale, tre dei quali hanno richiesto l' intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale:

1 - Incendio in agro del Comune di Siliqua, località “Serra Linas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siliqua coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla base del CFVA di Pula e di Fenosu (SuperPuma) e Villasalto. Sono intervenute una squadra dei Carabinieri di Iglesias, due squadre dei V.V.F di Iglesias e do Cagliari e dieci squadre dei volontari della Protezione Civile di Siliqua, Iglesias, Siliqua, Villamassargia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 14.15.

2- Incendio in agro del Comune di Paulilatino, località “ Putzola", causato dall'incidente mortale che questo pomeriggio ha coinvolto un'auto e quattro moto, causando tre morti e due feriti. Lo spegnimento, reso difficile dal forte vento di scirocco, è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ghilarza coadiuvata dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela e Pula, di due SuperPuma provenienti dalla base di Alà dei sardi e Fenosu. E' stato necessario l'intervento di n. 3 canadair provenienti da Olbia e n. 1 canadair proveniente da Ciampino. Oltre al GAUF di Oristano sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas di Abbasanta, Paulilatino, Zeddiani e Abbasanta, due squadre dei V.V.F di Oristano, due squadre di Barracelli di Paulilatino e Santu Lussurgiu. Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso e proseguiranno per tutta la notte con presidi del personale Forestale lungo l'intero perimetro. Dalle prime stime l'area interessata dalle fiamme è dell'ordine delle centinaia di ettari, interessando aree boscate e cespugliate.

3- Incendio in agro del Comune di Seulo, località “ P.te Bau Mulentis", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Aritzo coadiuvata dal personale a bordo di tre elicotteri proveniente dalle basi del CFVA di San Cosimo, di Farcana e di Villasalto. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas di Seulo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e saranno attivati dei presidi notturni da parte della pattuglia CFVA competente sul territorio. L'incendio ha interessato un'area attigua al centro abitato di macchia mediterranea e qualche rimboschimento.