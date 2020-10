Tutti in fila ordinatamente per ‘microchippare’ il proprio cane: Sestu risponde positivamente

I cittadini hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa gratuita promossa dal Comune e dalla Asl Servizio Veterinario

Di: Alessandro Congia

I nostri amici pelosi in fila per il microchip. Stamattina si è tenuta la prima campagna comunale dopo la quarantena per registrare gratuitamente i propri cani all'anagrafe: grazie al microchip (completamente indolore) è possibile tenere monitorato lo stato di salute e risalire al nome dei padroni e al domicilio in caso di smarrimento. In via Tripoli, nella sede della Compagnia Barracellare, (in esterna), è stato possibile aderire all’importante iniziativa, promossa in sinergia con la Asl.

“In questi ultimi 5 anni – spiega la sindaca Paola Secci - abbiamo promosso con regolarità campagne di microchippatura e di sterilizzazione e abbiamo incrementato i ricoveri nei canili per il benessere dei nostri amici animali e per combattere il fenomeno del randagismo”.