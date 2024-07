Nuoro, dieci anni di Pastorale del Turismo. Segui in diretta la presentazione

La conferenza stampa presso la sala diocesana San Giovanni Paolo II

Di: Redazione Sardegna Live

Pastorale del Turismo edizione 2024. Palinsesto, nomi, eventi collaterali della decima stagione verranno presentati oggi, sabato 6 luglio, presso la sala diocesana San Giovanni Paolo II di Nuoro, in Piazza Vittorio Emanuele, durante la conferenza stampa alla quale prenderanno parte il vescovo di Nuoro e di Lanusei, Antonello Mura, i responsabili degli uffici di Pastorale del Turismo delle due diocesi, rispettivamente don Alessandro Fadda (Nuoro) e don Pietro Sabatini (Lanusei), il giornalista e scrittore Giacomo Mameli per l’equipe della Pastorale, il video maker Vincenzo Ligios, il fotografo Pietro Basoccu (autore degli scatti che andranno a comporre la mostra fotografica “Mamas e fillas. Da Penelope a Eleonora”). Coordina la giornalista Claudia Carta, direttore de L’Ogliastra, mensile della diocesi lanuseina.

Ancora una volta un calendario ricchissimo a cui l’équipe di Pastorale del Turismo delle due diocesi ha lavorato dai primi mesi dell’anno, confezionando quella che per la diocesi di Lanusei è la decima edizione, ma che ormai da cinque anni caratterizza ampiamente l’estate della diocesi sorella di Nuoro. Indiscussa e inalterata la caratura elevata della kermesse spalmata tra agosto e settembre, sia per la scelta degli ospiti che per i temi proposti.

“Avere cuore”: sarà questo il tema della nuova edizione della manifestazione artistico-culturale messa in piedi dalle Diocesi. Su questo refrain si confronteranno gli ospiti delle diverse serate e saranno declinati gli argomenti trattati. In primo piano la riflessione sui temi di strettissima attualità: dalla figura della donna, a legalità e giustizia, dallo sport, alla cooperazione internazionale, passando per economia, lavoro, inverno demografico e scuola. Spazio significativo alla solidarietà e all’impegno sociale, con la serata dedicata al conferimento del prestigioso premio “Persona fraterna”.

Non mancheranno gli spazi dedicati alla fotografia, al cinema, alla spiritualità, alla musica e ai personaggi dello spettacolo.