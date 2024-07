Nuoro, dieci anni di Pastorale del Turismo. Ecco il programma e tutti gli ospiti

Da cinque anni inoltre, dopo l’unione in persona episcopi di Lanusei con Nuoro, la Pastorale ha trovato spazio prima nel capoluogo e poi a La Caletta di Siniscola. Sempre con scenari adatti, temi attuali e ospiti che si mettono in gioco con le loro storie artistiche e di vita.

Il decimo anno ha un titolo che sembra una promessa, un compito: Avere cuore. L’anno è quello giusto per dirci che senza passione non si costruisce nulla, nella Chiesa come nella società. Avere cuore diventa un dovere per chi evita di rimanere alla finestra e sceglie invece di scendere in campo. Per questo tanti temi dell’edizione 2024 inviteranno a rendersi conto della realtà e a coinvolgersi direttamente per cambiarla in meglio.

Mi sta a cuore, faceva dire e scrivere Don Lorenzo Milani – che tra l’altro ricorderemo con gioia in questa edizione – ed è una scelta ancora una volta da condividere, perché l’umanità sappia prendersi cura di se stessa e del suo futuro.

Anche i turisti ci stanno a cuore, e non poco. Per questo – non solo per loro – abbiamo preparato un programma che unisce spiritualità, cultura e sguardi ampi, grandi quanto il mondo. Un viaggio da fare insieme, in compagnia di molti interpreti attivi del nostro tempo, amici dell’umanità. E che hanno un cuore».

Al giornalista e scrittore Giacomo Mameli il compito di sottolineare la caratura dell’evento che ha acquisito ormai da tempo un respiro nazionale: «In modo sempre più approfondito la Pastorale del Turismo affronta e scava sui problemi dell'attualità sociale in un momento di grandi turbamenti in campo internazionale e nazionale. L'autorevolezza degli ospiti e dei relatori è già premessa per un festival di successo perché – in una stagione di facili distrazioni – invita alla riflessione, all'analisi. Il tutto proposto anche con quella leggerezza che rende comprensibili anche i temi più spinosi. Molto importante, in un momento di pur laceranti egoismi, l'unione che si consolida tra l'Ogliastra, la Barbagia e la Baronia: perché i guai, i nodi si sciolgono meglio insieme».

Ad aprire le serate della Pastorale saranno i cortometraggi che animano il progetto Camineras, curato dal video maker Vincenzo Ligios, primo cittadino di Villanova Monteleone, che ne ha illustrato specificità e valenza: «Siamo arrivati ormai al quinto anno di Camineras. In un'epoca in cui la velocità e la superficialità spesso dominano le nostre vite, i documentari prodotti in questa edizione vogliono essere un invito a fermarsi, riflettere e connettersi con le esperienze che ci mostrano cosa significa davvero avere cuore. Tre registe e tre registi: con loro viaggeremo nei territori delle diocesi di Nuoro e di Lanusei: i temi affrontanti spaziano dalla lingua sarda, come aspetto culturale da insegnare e preservare, allo strumento musicale delle launeddas, alle storie dei 16 abitanti della comunità di Lollove. Ogni film è una finestra aperta su un parte di territorio o su una comunità della diocesi, che permette di sviluppare il tema proposto secondo i suoi aspetti più caratteristici e toccanti. I film di Camineras non offrono solo un'occasione per ammirare opere di grande valore artistico e narrativo, ma anche un'opportunità per confrontarci e discutere, per lasciarci ispirare e perché no, portare un cambiamento positivo nelle nostre vite e nella società. Forte e chiaro il messaggio: vogliamo celebrare la potenza del cuore umano, capace di superare ostacoli e costruire ponti di speranza e comprensione».