Senza foto trappole o telecamere in periferia, ecco la triste situazione nelle campagne di Sestu

Il reportage mostra la malvagità con la quale i maleducati si disfano di vecchi frigoriferi, mobili e rifiuti

Di: Alessandro Congia

Sestu, le campagne e le zone periferiche, sono terra di nessuno, o quasi: non bastano i numerosi controlli ispettivi della Compagnia Barracellare per scoraggiare i troppi negligenti deturpatori dell'ambiente: occorre dire però che gli stessi agenti, coordinati dal Comandante Antonio Fadda, stanno facendo un ottimo lavoro ed hanno già individuato altrettanti maleducati in varie zone della cittadina e stanno procedendo, (dopo l’espletamento e la conclusione delle indagini), al sanzionamento e alle denunce penali in materia di abbandono di rifiuti a carico anche di attività commerciali.

Ma non basta, purtroppo: dopo la bonifica dello stato dei luoghi a carico del Comune di Sestu, tutto torna nuovamente come prima: servirebbero le foto trappole e le telecamere, così come si sta già facendo e con proficui risultati, in termini di rintraccio di cittadini-furbetti, beccati e multati, ad esempio a San Sperate, a Selargius o a Sassari, giusto per tirare in ballo qualche Comune che ha pensato ai mettere in campo la tecnologia per porre freno al degrado urbano e periferico.

Più che di negligenza, si tratta di pura ignoranza e disprezzo delle regole in materia di differenziata: lo dimostrano i bustoni di spazzatura e le ‘carcasse’ di vecchi frigoriferi o mobili, materassi, plastica e tanto altro abbandonati alla rinfusa ai bordi delle strade.

Nel caso specifico, ci troviamo nella zona di Villano Trasporti, a Su Moriscau, in linea d’aria con l’ecocentro, dove invece gli operatori lavorano per gestire la raccolta dei rifiuti ingombranti e alte tipologie di rifiuto per il conseguente smaltimento. Le foto pubblicate dal nostro giornale mostrano la situazione odierna.