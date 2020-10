Si apre una voragine in via Pessina, paura per un automobilista

Sul posto, gli agenti del Comando di Polizia Municipale, fortunatamente nessun ferito

Di: Alessandro Congia

Si apre una grande voragine in via Pessina, in centro città, a poche centinaia di metri da via Della Pineta ed un’auto, solo per un miracolo, non è finita dentro. Tanta paura per il conducente dell’Audi, che s’è visto sprofondare improvvisamente il manto stradale sotto ai propri occhi.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che hanno immediatamente presidiato la zona per gli interventi successivi di ripristino e messa in sicurezza dell’asfalto da parte del Comune in primis e di Abbanoa subito dopo, in seguito all'immediata constatazione di una perdita idrica riparata appena poco tempo fa.

La foto di Sardegna Live mostra la grossa buca apertasi questa mattina: poco prima di pranzo, sopralluogo anche del sindaco Paolo Truzzu e dell'assessore comunale competente, Alessio Mereu.