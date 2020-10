Coronavirus, esce di casa, ma è in quarantena: denunciata 57enne

Si allontana dalla propria abitazione e va negli uffici del Comune

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Gonnosfanadiga, a conclusione di una breve indagine, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una 57enne, per violazione della quarantena.

La donna, positiva al virus Sars Cov-2, asintomatica, è stata sottoposta a un provvedimento di “quarantena con sorveglianza attiva”, ma, come riferito dai Carabinieri, non curandosi del pericolo che poteva rappresentare per la salute altrui, si è allontanata da casa e si è recata negli uffici del Comune per il disbrigo di alcune faccende. Il fatto è diventato in breve di dominio pubblico, i militari hanno ricostruivano in breve quanto accaduto e ascoltato a verbale alcuni testimoni in Municipio.

Al termine delle indagini la donna è stata quindi denunciata.