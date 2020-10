Tragedia a Santa Giusta: travolta da un'auto, muore una donna

Drammatico incidente: una donna, in sella a una bici, è stata travolta da un'auto in una via del paese. Inutili i soccorsi, niente da fare per la malcapitata

Di: Giammaria Lavena

Drammatico incidente a Santa Giusta, dove un impatto auto-bici è stato fatale alla conducente di quest'ultima. E' successo in via Fermi: una donna, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da un'autovettura.

Fatale l'impatto: la malcapitata è stata scaraventata in un giardino sul bordo della carreggiata, mentre l'auto è andata a finire contro un palo della luce.

Sul posto, insieme a un'ambulanza del 118, la polizia stradale.