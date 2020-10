Aidomaggiore, ancora tre contagi: sono 16 in totale

La comunicazione nelle scorse ore, l'invito ai cittadini è ad "aumentare il livello di consapevolezza noi confronti di questo pericoloso fenomeno"

Di: Giammaria Lavena

Altri tre casi di positività al coronavirus ad Aidomaggiore, per un totale di 16. Il comunicato in queste ore da parte del vicesindaco Maria Lourdes Pala, che lo ha reso noto ai concittadini in un nota pubblicata sul sito del Comune.

"L'Ats Sardegna ci ha comunicato ufficialmente che nel Comune di Aidomaggiore si sono registrati altri 3 nuovi casi di positività al virus Covid-19 - si legge -. Pertanto alla data odierna il numero totale dei casi nel nostro paese arriva a 16. Si precisa che le persone interessate sono attualmente a carico dell'Autorità sanitaria, che ha prontamente messo in atto il protocollo sanitario previsto dalla normativa vigente in materia".

"L'amministrazione comunale è costantemente informata sull'evoluzione della presente situazione di emergenza e ha messo, e metterà in campo, tutte le azioni informative e operative necessarie per la gestione di questa complessa fase - spiega ancora -, e si occuperà di informare tempestivamente la popolazione sull'eventuale presenza di altri contagi".

"Inoltre, si informa tutta la cittadinanza che le persone positive, i loro familiari, le persone che hanno avuto contatti con coloro che sono stati riscontrati positivi e coloro che sono in attesa di tampone, sono tassativamente obbligati a stare a casa, e coloro che non rispettano le restrizioni prescritte sono perseguibili penalmente. Dobbiamo perciò aumentare il livello di consapevolezza nei confronti di questo pericoloso fenomeno e comprendere che non si deve abbassare in alcuna maniera la guardia", conclude.