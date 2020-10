Sassari. Marijuana negli appartamenti di una palazzina: nei guai un 54enne e un 30enne

I due pregiudicati avrebbero coltivato lo stupefacente in un campo a breve distanza dalle abitazioni

Di: Giammaria Lavena

Nell'ambito dei frequenti servizi di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Valledoria, sono risultati sempre più numerosi i giovani consumatori, provenienti da Sassari, trovati in possesso di marijuana.

A tal proposito i carabinieri di Sedini e quelli del Radiomobile di Valledoria, effettuando a ritroso il passaggio di consegne dello stupefacente, sono giunti fino ad un'abitazione di Sassari, in zona “Giagumona”, dove un sospetto viavai legato alla compravendita di stupefacenti li ha indotti ad intervenire.

All'interno dei due appartamenti che compongono la palazzina in questione, abitati rispettivamente da D.M., 54 anni, e F.C., 30 anni, due pregiudicati sassaresi, i militari avrebbero rinvenuto circa tre etti di marijuana in casa del primo e quasi mezzo kg in casa del secondo, nonché diverse centinaia di euro verosimile provento dello spaccio, e materiale vario per la coltivazione e il confezionamento al dettaglio dello stupefacente.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la marijuana rinvenuta, con ogni probabilità, era stata coltivata “a km zero” in un campo poco distante dalle abitazioni dei due, sul quale gli inquirenti hanno motivo di pensare che vi fosse una piccola piantagione a gestione familiare. Concluse le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti presso le loro abitazioni agli arresti domiciliari, in attesa della convalida prevista per domattina.