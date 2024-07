Arte, cultura, tradizione e musica: domenica 14 luglio “Busachi e i suoi colori”

Il “paese dell’amore” ospiterà la 23^ Rassegna regionale del folklore e la 16^ edizione del Carnevale estivo delle maschere tradizionali. Presentano Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu

Di: Alessandra Leo

L’aria di festa che si respira a Busachi negli ultimi giorni è solo un’anteprima dell’immensa allegria che investirà le vie dell’affascinante “paese dell’amore” domenica 14 luglio.

Immerso tra numerosi siti archeologici, dalle domus de janas ai nuraghi, il pittoresco borgo antico, noto per le graziose case in trachite rosa, il lino e le specialità culinarie, è pronto per ospitare la 23^ edizione dell’evento “Busachi e i suoi colori”, che vedrà la rassegna regionale del folklore e la 16^ edizione del Carnevale estivo delle maschere tradizionali.

Organizzata dall’Associazione turistica Pro loco Cuvventu con il patrocinio della Regione Sardegna, dell’Assessorato al Turismo e del Comune di Busachi, la tanto attesa manifestazione prevede la sfilata dei gruppi folk e quella delle maschere tradizionali, inserite in un ricco programma.

Alle ore 8:30 previste le escursioni in canoa nel lago di "Pranu Antoni", a cura dell'Associazione “Kayak” di Fordongianus, le escursioni naturalistiche e architettoniche nel centro abitato del paese e

l’apertura di mostre ed esposizioni sui tesori della tradizione busachese.

Alle ore 13 ci sarà il succulento pranzo tipico su prenotazione con i deliziosi piatti tipici di Busachi "su succu" e "sos angellottos".

Alle ore 17 un piacevole ntrattenimento musicale con il gruppo Fantasias folk

Alle ore 19 la Rassegna regionale del folklore e il Carnevale estivo delle maschere tradizionali,presentano la serata Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

Sfileranno i gruppi folk “Busachi bella mia”, Pro loco Samugheo, quello di Atzara, i gruppi "San Giorgio” di Usini, “Santa Barbara” di Macomer, “Sant'Antonio” di Maracalagonis, "Tamponeddu" di Luras, "Battos moros di Oliena, "Sant'Anna" di Tortolì, "Sant'Antonio di Gallura", "Sa Jara" di Tuili, tamburini e trombettieri "Sa Sartiglia" di Oristano, "Sos merdules Bezzos" di Ottana, "Sos corrjolos" di Neoneli, "Sos colonganos" di Austis, "Sos gigantes de Sennaru" di Sennori e cavalieri e amazzoni da tutta l'isola

Alle ore 21 Suoni, Danze e Colori da Busachi - Rassegna Regionale del Folklore, a seguire balli in piazza e per concludere un magnifico spettacolo pirotecnico.