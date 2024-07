Auto divorata dalle fiamme nella notte: paura a Nuoro

Il veicolo si trovava parcheggiato nel cortile di proprietà di un residente

Di: Redazione Sardegna Live

Terrore e preoccupazione, durante la notte appena trascorsa, nella periferia di Nuoro dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale è intervenuta intorno a mezzanotte in via Toddotana per un incendio che ha devastato un'auto parcheggiata nel cortile di proprietà di un residente.

Il rogo, le cui cause sono, secondo i Vigili del Fuoco, di probabile origine dolosa, ha provocato ingenti danni al veicolo. Fortunatamente non si segnalano danni a persone.

Sul posto, oltre ai VVF, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato di Nuoro per i rilievi di propria competenza.