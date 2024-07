Assalto armato a Sassari, riunito il comitato di sicurezza

Vertice in prefettura con il Pg di Cagliari e il coordinatore della Dda

Di: Redazione Sardegna Live

È iniziata in Prefettura a Sassari la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocata dalla prefetta, Grazia La Fauci, per discutere dell'emergenza criminalità in seguito all'assalto compiuto venerdì scorso da un commando armato alla sede dell'istituto di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol, a Sassari.

Al vertice partecipano, oltre ai sindaci e ai rappresentanti delle forze dell'ordine, anche il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, il procuratore di Sassari, Paolo Piras, e il coordinatore della Direzione distrettuale antimafia Sardegna, Rodolfo Sabelli