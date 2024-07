Tamponamento a catena alle porte di Nuoro: quattro veicoli coinvolti

Sul posto i Vigili del fuoco: due in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta alle 17:30 circa alle porte del capoluogo barbaricino per un incidente stradale.

Sul posto si era verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre vetture e un veicolo commerciale. In totale, due persone sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate nel vicino ospedale per accertamenti.

La squadra del 115 ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e all’assistenza del personale sanitario. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia per i rilievi di competenza e per la gestione del traffico che ha subito gravi rallentamenti.