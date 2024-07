Continuità territoriale: riaperto il bando

Le compagnie possono ripresentare la documentazione fino all'11 luglio

Di: Redazione Sardegna Live

È stato riaperto il bando per l'affidamento in esclusiva dei servizi aerei di linea in continuità territoriale aerea per la Sardegna. Tempo una settimana da oggi per le compagnie aeree interessate.

Dopo il rinvio della seduta per l'apertura delle buste, che sarebbe dovuta avvenire ieri alla scadenza dei termini previsti, a causa di verifiche tecniche sul sistema di caricamento Cat Sardegna, l'assessorato regionale dei Trasporti ha deciso di riaprire la gara. Questo "dopo che sono arrivate alcune segnalazioni in merito a dichiarate difficoltà nel caricamento su Cat Sardegna di un documento - si legge nella comunicazione diffusa - e che, a seguito di queste segnalazioni, sono stati attivati dalla stazione appaltante i necessari approfondimenti presso l'assistenza tecnica incaricata della gestione della piattaforma".

Resta comunque, fa sapere l'assessorato, la validità delle eventuali offerte già presentate, "che potranno comunque essere oggetto di sostituzione e/o modifiche entro i nuovi termini", l'11 luglio alle 16.30. E la precisazione: "Sino all'apertura, mediante piattaforma informatica, della busta, la stazione appaltante (e di conseguenza lo stesso assessorato) non ha conoscenza della effettiva partecipazione alle procedure di gara in oggetto, né quanti siano gli operatori che, proprio a causa delle difficoltà tecniche sopraddette, non abbiano potuto, per ragioni evidentemente a loro estranee, perfezionare la propria offerta".