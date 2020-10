Spacciava nella veranda del suo appartamento, 48enne nei guai

L'accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato sera un equipaggio della Squadra Volante di Cagliari, mentre transitava in via Sanna durante i consueti controlli mirati alla verifica dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, avrebbe notato uno di questi affacciato alla veranda di casa sua intento a discutere con un altro soggetto. Lo stesso, appena vista la Volante, si sarebbe dato alla fuga nelle campagne circostanti la zona, mentre l’uomo affacciato alla veranda avrebbe fatto immediatamente rientro in casa.

Lasciata però la porta finestra aperta, gli agenti lo avrebbero notato visto particolarmente indaffarato a tentare di nascondere qualcosa. Avendo riconosciuto l’abitazione per quella di Fabrizio Loddo, 48enne cagliaritano già noto alle forze dell'ordine, nonché soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno deciso di effettuare un accertamento.

Una volta entrati in casa il Loddo sarebbe apparso fin da subito particolarmente nervoso e agitato. Ad un primo controllo, infatti, l’uomo sarebbe stato scoperto in possesso di un piccolo contenitore di plastica, ben occultato negli indumenti intimi, con all’interno un pezzo di cocaina di circa 2 grammi, e di 60 euro in contanti, provento dello scambio avvenuto poco prima. Estendendo la perquisizione all’abitazione sarebbe stato poi rinvenuto un flacone di metadone, e materiale utile al confezionamento della droga.

Il Loddo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.