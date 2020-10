Dopo la lite si scaglia contro gli Agenti intervenuti: 44enne in manette

Gli agenti intervenuti in seguito a un litigio durante il quale l'un uomo era andato in escandescenza

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina a Cagliari è arrivata una chiamata, tramite linea 113, con la quale si richiedeva l’intervento della Polizia per un litigio fra una coppia durante il quale un uomo era andato in escandescenza inveendo violentemente nei confronti della donna, brandendo nei suoi confronti un casco da motociclista.

Quando l’equipaggio della Squadra Volante è giunto sul posto, avrebbe trovato l’uomo con ancora in mano il casco che urlava contro una donna seduta su un marciapiede lì vicino, visibilmente agitata e spaventata. Gli agenti, dopo aver rassicurato e messo in sicurezza la donna, tenendo a distanza l’uomo, evidentemente alterato dallo stato alcolico in cui versava, hanno proceduto ad identificarlo per Davide Mantega, 44enne cagliaritano, noto per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Nemmeno con l’intervento dei poliziotti il Mantega ha desistito dai suoi atteggiamenti violenti, arrivando a minacciare pesantemente gli operatori. Dopo diversi tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo si sarebbe scagliato contro gli agenti, andando però ad urtare violentemente l’autovettura di servizio, che ha riportato una vistosa ammaccatura. Ne è nata una breve colluttazione, in cui il 44enne avrebbe cercato più volte di colpire i poliziotti con gomitate e calci, fino a che non sono riusciti a metterlo in sicurezza a bordo della Volante.

Il Mantega è stato tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento di bene pubblico e trattenuto presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.