Sottoposto agli arresti domiciliari, esce e ruba una motocicletta. Arrestato un 39enne

Nei guai un 39enne

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi era stato segnalato un furto in un rivenditore di motociclette di Quartu Sant’Elena. Il proprietario aveva raccontato agli agenti della Squadra Volante di sospettare di un cliente che aveva provato ad acquistare insistentemente uno dei motocicli, tentando di pagare con degli assegni visibilmente scoperti.

Grazie alla descrizione fornita dal venditore, i poliziotti si sono subito messi sulle tracce del presunto responsabile, arrivando in brevissimo tempo ad un uomo di 39 anni, ben noto alle forze di polizia, nonché soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, nel lasso di tempo in cui è avvenuto il furto, risultava disporre di un permesso orario. Sarebbe stato scoperto in possesso della motocicletta rubata, debitamente nascosta nelle vicinanze della sua abitazione.

E' stato denunciato per ricettazione e, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza, gli sono stati revocati i benefici della detenzione domiciliare. E' è stato sottoposto a controllo telematico tramite il cosiddetto “braccialetto elettronico”.