A Orotelli un campetto di calcetto dedicato al piccolo Andrea Carboni

Sconfitto dalla leucemia a soli 10 anni. L’inaugurazione domenica 7 luglio

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo tanti anni di lavoro, nel campetto di calcetto sito nell’oratorio “Don Giovannino Succu” nella parrocchia dello Spirito Santo si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione ad Andrea Carboni, il bambino di Orotelli morto di leucemia all’età di 10 anni, con una grande e forte passione del calcio.

Nel 2015, gli amici del quartiere Porta Cavalleggeri – Gregorio VII di Roma, in cui Andrea ha vissuto con la sua famiglia, hanno creato il gruppo ANDREA LIBERA TUTTI, organizzando tornei di calcio in sua memoria e contribuendo con i ricavati alla realizzazione del progetto e varie iniziative di beneficenza a favore di associazioni di volontariato e case famiglia per bambini ricoverati presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma.

L’evento in programma domenica 7 luglio dalle ore 18:30, sarà presentato da Graziano Canu e avrà l’onore di avere come madrina l’ex calciatrice della Nazionale e della Torres Femminile Antonella Carta.

Parteciperanno all’evento varie Associazioni di volontariato e l’incontro inaugurale di calcio sarà affidato ai bambini della A.C. Orotelli e gli amici di Andrea, classe 2005.

La famiglia e la parrocchia ringraziano tutte le persone e associazioni di volontariato, che hanno contribuito sia manualmente che economicamente, donando anche attrezzature necessarie per la rifinitura della struttura e inoltre grazie anche al Comune di Orotelli per la messa in sicurezza del complesso sportivo, a seguito della concessione del contributo da parte della Regione.