Locale chiuso dalla Polizia: barista e clienti senza mascherina

Provvedimento disposto dal Questore sulla normativa anti-Covid

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore di Oristano per la verifica del rispetto della normativa di contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica, ha proceduto alla chiusura di un bar-night club del capoluogo di provincia e all’elevazione della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Dalle verifiche effettuate dal personale della Squadra Amministrativa della Questura è infatti emerso che l’addetto alla mescita di bevande non indossava la prescritta mascherina, mentre alcuni avventori, anch’essi privi del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, non rispettavano il distanziamento interpersonale.

La chiusura del locale sarà protratta per cinque giorni ai termini di legge, ma gli atti saranno inviati alla Prefettura per le valutazioni circa una eventuale proroga della chiusura fino a 30 giorni. Si tratta del secondo locale che a Oristano viene chiuso dall’Autorità di Polizia, in via sanzionatoria, a causa della violazione della normativa per la prevenzione dei contagi. L’attività di controllo del rispetto delle normative anti Covid-19 proseguirà anche nei prossimi giorni.