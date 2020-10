Delitto Mirabello, in Tribunale incidente probatorio con l’esame dei telefonini

Gianfranco Piscitelli: “Decisi più che mai a far luce su tante ombre di questa terribile vicenda”

Di: Alessandro Congia

Questa mattina, dinanzi al Gip del Tribunale di Cagliari dottor Giuseppe Pintori si è svolta la prima udienza per incidente probatorio nell'indagine per l'omicidio avvenuto il 9 febbraio scorso a Dolianova dei fratelli Davide e Massimiliano Mirabello.

“Il perito, l’ingegner Andrea Cappai – fa sapere l’avvocato Gianfranco Piscitelli – (che assiste le sorelle dei due fratelli uccisi), è stato incaricato in particolare di estrarre dal telefonino del cognato delle vittime una immagine inviata allo stesso da una delle vittime raffigurante il coltello che, uno degli indagati, Stefano Mura, gli aveva regalato. Questo coltello di cui alla foto nel messaggio, sarebbe diverso da quello consegnato, a distanza di giorni dal duplice omicidio, dallo stesso Mura ai Carabinieri dicendo di averlo trovato insanguinato in un cespuglio sul luogo del delitto”. Presente in aula uno degli indagati per il duplice omicidio, Michael Marras, gli avvocati delle difese Gianfranco Trullu, Doriana Perra, Fabrizio Rubiu e Michela Pusceddu in sostituzione degli avvocati Rovelli e Monni, il pm, il dottor Gaetano Porcu e, per le parti offese, l'avvocato Gianfrancesco Piscitelli che rappresenta la sorella delle vittime Caterina Mirabello e da oggi, anche la sorella maggiore Eleonora Mirabello, subentrando al precedente difensore avvocato Salvatore Sorbilli del foro di Vibo Valentia. “Il perito ha chiesto solo 15 giorni per espletare l'incarico – ha concluso Piscitelli - ed il gip ha fissato la prossima udienza per il prossimo 23 ottobre alle ore 12,30”.