Traffico di farmaci per animali dalla Romania alla Sardegna: arresti e perquisizioni

Forestale in azione: oltre 30 allevamenti controllati

Di: Redazione Sardegna Live

Farmaci importati dall'estero per dopare il bestiame aumentando la produzione di latte. L'inchiesta della Procura di Cagliari ha portato, in queste ore, alla perquisizione di decine di persone allevamenti nell'Isola. In campo i Nuclei investigativi della Forestale e le stazioni territoriali.

Oltre trenta le persone e le aziende agricole controllate dagli inquirenti che avrebbero arrestato una persona.

L'ipotesi di reato è associazione a delinquere finalizzata al traffico di medicinali dannosi per la salute degli animali e anche dei consumatori. Le sostanze, infatti, favorirebbero l'aumento di due o tre volte la quantità di latte prodotta, mettendo però a rischio la qualità delle carni e dello stesso latte.

I farmaci, secondo la ricostruzione, arrivavano dalla Romania. Le perquisizioni sono ancora in corso nel Nuorese, Ogliastra, Goceano e Cagliaritano.