Tenta di accendere il barbecue usando l'alcol: 45enne in gravissime condizioni

L’uomo è al Centro Grandi Ustionati a Sassari: Il ritorno di fiamma lo ha investito in pieno

Di: Redazione Sardegna Live

E’ ricoverato al Centro Grandi Ustionati a Sassari, in gravissime condizioni, il 45enne di Quartu, rimasto coinvolto nel gravissimo Grave incidente domestico intorno all’ora di pranzo in una abitazione a Quartu, in via Cabras.

L’uomo, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, ha tentato di accendere un barbecue adoperando una bottiglietta di alcol ma il ritorno di fiamma lo ha investito in pieno.

I familiari gli hanno subito prestato soccorso prima dell’arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto con la Medicalizzata. Il poveretto era in gravissime condizioni, con ustioni nel 50 per cento del corpo: è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che ha accompagnato il ferito al Centro grandi ustionati di Sassari.