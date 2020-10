Covid, sempre peggio: sono 111 i nuovi casi positivi in Sardegna

Gli aggiornamenti odierni, dall’Unità di Crisi Regionale: c’è anche una vittima

Di: Alessandro Congia

Sono 4.229 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 111 nuovi casi, 89 rilevati attraverso attività di screening e 22 da sospetto diagnostico. Si registra anche una nuova vittima, 156 in tutto, per un decesso avvenuto nella giornata di ieri.

In totale sono stati eseguiti 198.433 tamponi, con un incremento di 1.783 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 114 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+1 rispetto al dato di ieri), mentre sono 20 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.145. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.777 (+17) pazienti guariti, più altri 17 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 4.229 casi positivi complessivamente accertati, 639 (+18) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 469 (+27) nel Sud Sardegna, 335 (+5) a Oristano, 605 (+36) a Nuoro, 2.181 (+25) a Sassari.

(Ricordiamo che, così come sempre riportato all’interno degli articoli, i dati relativi al #Covid da noi pubblicati sono frutto di Comunicazione da parte della Regione Sardegna, che ogni giorno fornisce alla stampa gli aggiornamenti dell’Unità di Crisi regionale).