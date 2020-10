Minorenne algerino scappa da una comunità per raggiungere i parenti in Francia: ritrovato dai Carabinieri

Era spaventato, non aveva con se ne cibo e acqua

Di: Alessandro Congia

Nella tarda serata di ieri, è stata allertata la Centrale Operativa della Compagnia di San Vito poichè un minorenne di nazionalità algerina (appena 15enne) affidato ad una comunità per minori (proveniente dagli sbarchi del mese scorso), si era allontanato dalla struttura manifestando l'intento di raggiungere in qualche modo, avventurosamente i suoi parenti in Francia. Le ricerche subito attivate permettevano di individuarlo nei pressi di una strada statale in zona montana, ma appena visti i Carabinieri il ragazzino si dava a repentina fuga nella folta vegetazione dell'agro del comune di San Nicolò Gerrei. E’ stato attivato quindi il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, concentrando tutte le risorse disponibili nella zona. Intorno alle 19:30, dopo ininterrotte ricerche, il minore veniva individuato da una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito in agro di Ballao sulla strada provinciale 27 al bivio con Goni.

Fatto visitare dal servizio 118 veniva trovato in buone condizioni e veniva riaffidato alla comunità da cui era scappato al termine dei necessari adempimenti di documentazione degli eventi. Il ragazzino non aveva portato con sé neppure uno zainetto con un po' di cibo, era scappato dalla comunità di Villasalto, non aveva soldi né cellulare con se, solo i vestiti che indossava. Ha percorso oltre 20 km a piedi e voleva arrivare in Corsica per poi proseguire per Marsiglia. L'elicottero dell'Arma sollevatosi in volo è dovuto rientrare ad Elmas

Proprio di quella zona imperversava una bufera di vento con violenti scrosci di pioggia Il ragazzino era molto spaventato

ma fortunatamente il lieto fine.