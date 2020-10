Ronde notturne sul territorio comunale, da lunedì parte il nuovo servizio

Si tratta di una convenzione con un istituto di vigilanza privato, con guardie giurate che controlleranno anche le utenze del Comune

Di: Alessandro Congia

“Abbiamo appena attivato una convenzione con un’agenzia di vigilanza privata che ci consentirà di monitorare maggiormente il nostro territorio. Il nuovo servizio, che partirà da lunedì prossimo, prevede ronde notturne nel centro abitato, a Su Planu e Is Corrias, ogni giorno (domenica inclusa), dalle 21 in poi. Chiaramente l’intento non è creare uno stato di polizia, ma cercare di garantire la sicurezza di ognuno di voi, vigilare sul rispetto delle norme anti Covid e tutelare le strutture comunali troppo spesso danneggiate dai vandali. Il servizio in questione vedrà impegnate guardie giurate armate in costante collegamento con la centrale operativa, che, qualora fosse necessario, chiederà l’intervento delle forze dell’ordine”.

Lo fa sapere il sindaco Gigi Concu, il quale ci tiene a precisare che il servizio con le guardie giurate a bordo dell’autopattuglia della vigilanza avrà proprio il compito di tutelare non solo i beni comunali di Selargius, ma preservare e prevenire, nel centro abitato e periferico selargino, eventuali atti di natura vandalica e non solo, a tutela dei cittadini.