Incidente nella notte a Sos Molinos: tre feriti

Seat Leon urta parete di roccia e si ribalta

Di: Redazione Sardegna Live

Tre feriti, uno dei quali in condizioni piuttosto serie. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte lungo la strada provinciale 15 nell'Oristanese. I tre giovani, tutti di Santu Lussurgiu, viaggiavano a bordo di una Seat Leon che dopo aver urtato una parete rocciosa si è ribaltata.

Lo schianto nei pressi della cascata di sos Molinos. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e due ambulanze del 118.

Gli operatori del 115 hanno estratto i ragazzi dalle lamiere. I sanitari del 118 hanno trasportato i tre all'ospedale di Oristano, dove uno dei tre è in prognosi riservata in seguito a un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita.