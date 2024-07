In fiamme un rifugio usato da senzatetto a Olbia

Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 19, in via Tenente Cossu per un incendio all’interno di un alloggio abbandonato probabilmente utilizzato da senzatetto. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco ha spento le fiamme e interdetto l’area. Fortunatamente non ci sono feriti.