Muravera. Un’ordinanza per riaprire la stradina che porta al mare di Torre Salinas

Il sindaco Salvatore Piu: “Il passaggio dev'essere garantito, disattesi gli accordi del 2011”

Di: Redazione Sardegna Live

“Il cancello che impedisce l'accesso al mare di Torre Salinas attraverso la stradina che taglia in due l'albergo a quattro stelle (l'ex colonia marina) deve essere riaperto per consentire il passaggio dei pedoni”. Lo afferma senza mezzi termini il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, che ha raccolto le numerose lamentele arrivate in Comune.

“Nei giorni scorsi – ha dichiarato il primo cittadino di Muravera – ho disposto un sopralluogo per capire la situazione”. Piu ha dato incarico all'Ufficio tecnico di stilare un'ordinanza che, come lui stesso ha precisato “dispone l'immediata riapertura ai pedoni”.

E proprio i documenti in possesso dell'Ufficio tecnico diretto da Paolo Alterio confermano che il passaggio deve essere garantito come da accordi presi all'atto del rilascio della concessione edilizia nel 2011.

L'hotel, un quattro stelle, nato dalla ristrutturazione dell'ex colonia marina sorta all'inizio degli anni '60, è di proprietà della Curia ma è gestito della Turieco Srl di Roma che ha deciso, per presunte ragioni di sicurezza, di impedire il passaggio dei pedoni che desiderano accedere in quel tratto di una delle spiagge più belle del litorale di Muravera. Un “off-limits” che l'ordinanza comunale imporrà di rimuovere. “Nessun tratto dell'arenile di Torre Salinas – precisa il primo cittadino di Muravera – deve diventare una spiaggia privata”.