Mascherina indossata in maniera irregolare: 15 denunce a Cagliari

Mascherina sotto il mento o nel braccio, pioggia di sanzioni

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera, nel quartiere Marina di Cagliari, sono state sanzionate dalla polizia locale due persone che non indossavano la mascherina pur trovandosi fra la folla di avventori dei locali pubblici. La sanzione amministrativa ammonta a 400 euro a testa.

Questa mattina i controlli degli agenti hanno riguardato anche i box dei mercati comunali di San Benedetto e di Sant'Elia: tredici gli esercenti sorpresi in attività senza mascherina o col presidio indossato sotto il mento o nel gomito. Anche per loro è scattata la sanzione di 400 euro, oltre alla segnalazione per la sospensione dell'autorizzazione alla vendita.

I controlli hanno riguardato anche altre irregolarità. Lungo la passeggiata del viale Buoncammino a un esercente è stata fatta la contravvenzione (600 euro) perché non rendeva noti ai clienti i prezzi dei vari prodotti; mille euro di multa perché, senza alcun titolo abilitativo, diffondeva musica con impianto amplificato; 250 euro perché occupava le aree verdi e il piazzale per circa 250 metri quadri con tavolini e sedie, anche in questo caso senza autorizzazione.