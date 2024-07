A Sardara le Pro Loco al voto: Romano Massa confermato presidente

“Entusiasmo, dialogo e condivisione” queste le parole d’ordine del presidente

Di: Redazione Sardegna Live

Romano Massa è stato riconfermato Presidente Regionale per acclamazione alla guida delle Pro Loco Sarde aderenti all’Ente Pro Loco Sardegna.

Nello splendido Cineteatro di Sardara si è tenuta l'Assemblea elettiva dell’Ente Pro Loco Sardegna, un plebiscito di democrazia elettiva. Un’assemblea gremita con oltre 150 partecipanti che ha offerto prova di un’enorme energia nel segno del nuovo modo di fare Pro Loco.

L’assemblea si è svolta in due sessioni. In quella mattutina si sono affrontate tematiche di progettualità per la crescita dell’Ente, per la promozione turistica e culturale dei propri territori e sulle tematiche del sociale. Nella sessione mattutina erano presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, il consigliere regionale Gianluigi Piano, Carla Medau (capo Gabinetto dell’Assessorato al Turismo) e il Presidente Nazionale dell’Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo.

Nella Sessione pomeridiana si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Eletto per acclamazione il presidente regionale uscente Romano Massa (Uta), nonchè attuale vice presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane. Per il Consiglio Regionale sono stati eletti Renato Marongiu (Villasor), Alessandro Pisu (Soleminis), Gioacchino Piseddu (Ortacesus), Carlo Desogus (Pimentel), Gloria Woutina Atzei (Sarroch), Marika Gattus (Masullas), Maria Simona Anedda (Capoterra), Michela Deiana (Castiadas), Maria Pazienza Dore (Uri) e Ignazio Meloni (Sorgono). Revisori dei conti sono stati eletti: Antonio Boi (Ussana), Francesco Sanna (Siamanna) e Daniele Pinna (Sindia).

“Entusiasmo, dialogo e condivisione”, queste le parole di Romano Massa, soddisfatto per l’esito delle elezioni, nel suo breve discorso del dopo voto nel quale ha fatto gli auguri ai neo eletti anche con una forte rappresentanza femminile “legando esperienza e competenza in prospettiva futura”.