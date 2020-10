Quartu. La perseguita e maltratta dopo la separazione: disposto il divieto di avvicinamento

Una giovane donna continuamente perseguitata, al punto di non uscire più di casa. Inevitabile il provvedimento nei confronti dell'ex marito

Di: Giammaria Lavena

Nel corso delle attività di contrasto ai reati commessi in ambito familiare, gli investigatori della polizia giudiziaria di Quartu Sant'Elena, insieme agli operatori delle volanti del commissariato, hanno eseguito un’ordinanza per l’applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di un giovane cagliaritano.

Il provvedimento cautelare è stato applicato in seguito all'attività di indagine che gli agenti hanno portato a termine, dalla quale sarebbero emersi i continui maltrattamenti subiti dalla giovane donna che, dopo essersi separata dal marito per le ripetute violenze subite, sia fisiche che morali, temendo anche per la propria incolumità e per quella dei famigliari, si è rivolta alla polizia chiedendo di porre fine alla situazione estremante pericolosa.

La condotta persecutoria dell’uomo avrebbe insinuato nella vittima uno stato di ansia e paura, tanto da non uscire più di casa, limitando la sua libertà di movimento e di relazione sociale. Perciò è stato emanato il provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati della ex moglie e dai suoi familiari.