Olbia. Si presentano davanti casa di un 25enne con delle molotov: fermati dagli agenti

Gli aggressori avrebbero precedentemente intimato il ragazzo di non farsi rivedere in piazza Matteotti perché territorio "di loro appartenenza". L'intervento degli agenti ha impedito che potessero dar fuoco all'abitazione in cui il 25enne vive con la madre

Di: Giammaria Lavena

Gli agenti del commissariato di Olbia hanno denunciato due uomini di nazionalità tunisina e uno di nazionalità italiana per minacce perpetrare nei confronti di un 25enne. Secondo l'accusa, i tre volevano impedire alla loro vittima di frequentare piazza Matteotti, ritenuta un luogo a loro esclusivamente riservato.

Dopo avergli intimato di non farsi più vedere in zona, gli autori delle minacce si sarebbero presentati a casa del giovane, nell'intento di lanciare delle molotov all'interno dell'abitazione. Il tempestivo intervento degli agenti ha impedito che gli aggressori portassero a compimento l'atto, che avrebbe messo in pericolo la vita del ragazzo e di sua madre, con cui vive.

Qualche giorno fa due dei denunciati erano stati arrestati in seguito a una rissa nel centro di Olbia, quando ferirono un uomo di nazionalità senegalese con dei colli di bottiglia. Il terzo, invece, era già stato denunciato di recente per danneggiamento.

La vicenda si va ad aggiungere ai tanti fatti accaduti di recente in piazza Matteotti, sulla quale adesso sorge un problema di sicurezza. Tre notti fa la stessa piazza era stata teatro dell'accoltellamento di un 37enne di nazionalità tunisina a opera di un olbiese di 49 anni.