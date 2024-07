Accusa un malore in acqua: turista modenese muore in spiaggia a Chia

Il malcapitato era in spiaggia con i figli

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico episodio questo pomeriggio nella spiaggia di Su Giudeu, a Chia, dove poco prima delle 14 un uomo ha accusato un malore perdendo la vita.

Si tratta di un turista proveniente dal Modenese di 43 enni, e non di 30 come emerso in un primo momento, che si trovava in vacanza con i figli. Mentre era in acqua il giovane avrebbe accusato il malore fatale.

A prestare i primi soccorsi sono stati i bagnini, che hanno utilizzato anche un defibrillatore. Poi sono giunti sul posto i soccorritori del 118 e l'elisoccorso, ma tutti i tentativi di rianimazione sono risultati inutili.