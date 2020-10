Il coronavirus arriva anche a Barrali: primo contagio nel Comune sardo

Primo caso di Covid-19 a Barrali, il comunicato del sindaco Fausto Piga

Di: Giammaria Lavena, foto facebook Fausto Piga

Il Covid raggiunge anche Barrali, dove è stato registrato il primo caso di positività. Lo riferisce il sindaco Fausto Piga, in un comunicato ai concittadini.

"Si informa la cittadinanza che l'Ats Sardegna ha comunicato il primo caso di contagio da Covid-19 nel Comune di Barrali - si legge nella nota -. La persona coinvolta non presenta sintomi significativi. Risultava in isolamento fiduciario in attesa dell'esito del tampone e ora trascorrerà il periodo di quarantena nel proprio domicilio".

"Sono stati attivati tutti i protocolli previsti e la situazione è costantemente monitorata dalle autorità preposte - rassicura il primo cittadino -. L'amministrazione comunale nell'esprimere vicinanza alla persona contagiata ed ai suoi familiari, invita la popolazione a rispettare le normative vigenti".