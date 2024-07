Iglesias. Furti in serie nei supermercati: marito e moglie in manette

La donna è stata sorpresa dagli agenti all'uscita del supermercato, mentre il marito la aspettava in auto

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Volante del Commissariato di Iglesias hanno tratto in arresto una coppia di 37 e 32 anni per l’ipotesi di reato di furto in concorso e continuato. Gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio hanno proceduto a controllare un veicolo parcheggiato nei pressi di un supermercato della cittadina. L'occupante, un uomo di 37 anni, era in attesa della moglie, intenta a fare la spesa all’interno dell’esercizio commerciale.

Un agente ha però notato una donna che, mentre usciva, nascondeva due buste termiche della spesa dietro un muretto, per poi raggiungere gli stessi poliziotti e il marito. La donna, 32enne, avrebbe riferito agli operatori di essere entrata nel supermercato ma di non aver acquisto alcun prodotto. Nel contempo, dal controllo telematico era emerso che i due avevano precedenti di polizia, ma a far insospettire i due operatori è stata la spiegazione poco convincente della moglie.

Infatti, recuperate le due buste e fatto un controllo con il personale del supermercato è emerso che la 32enne aveva sottratto della merce senza pagarla, per un importo pari a 58 euro. La perquisizione dell’auto ha consentito di recuperare altra merce trafugata da altri supermercati presenti ad Iglesias , per un ammontare di 265 euro.

La coppia è stata accompagnata presso il Commissariato di Iglesias e, a seguito delle formalità di rito, sono stati entrambi tratti in arresto per l’ipotesi di reato di furto in concorso e continuato. I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del gip, che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.