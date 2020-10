Villamassargia. Furto in piantagione di canapa sativa: arrestati tre giovani

A lanciare l'allarme il proprietario della piantagione, che aveva notato auto e movimenti sospetti

Di: Giammaria Lavena

La scorsa notte carabinieri della Compagnia di Iglesias, supportati dai colleghi della Stazione di Portoscuso, hanno arrestato tre giovani per furto aggravato in concorso, avendo questi asportato 26 piante di canapa sativa da una nota azienda agricola di Villamassargia, autorizzata alla produzione delle suddette.

L'allarme è stato lanciato proprio dal titolare dell'impresa, che ha segnalato un'autovettura sospetta e strani movimenti all'interno del campo coltivato, dove è presente una piantagione di canapa sativa, una qualità di marijuana con una piccolissima percentuale di principio attivo Thc, classificata come pianta officinale. L'intervento tempestivo dei militari avrebbe consentito di cogliere in flagranza di reato due ragazzi (uno di questi minorenne), intenti ad asportare alcune piante, e di intercettare l'auto precedentemente segnalata, che nel frattempo si era data alla fuga.

Gli uomini dell'Arma hanno raggiunto il fuggitivo, un ragazzo poco più che ventenne, che dopo circa 20 km di rocambolesco inseguimento è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. All'interno del mezzo sarebbero state rinvenute altre piante di canapa poco prima estirpate. Accompagnati in caserma per i dovuti accertamenti, i tre ragazzi sono stati infine dichiarati in arresto, e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.