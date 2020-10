Imbrattata la macchina e la facciata della casa del sindaco di Burgos con la scritta "Droga"

Il gesto è stato compiuto all’indomani dalla notizia del rinvenimento di marijuana nel magazzino del Comune

Di: Redazione Sardegna Live

La scritta “droga”, effettuata con una bomboletta spray colorata, ha imbrattato l’auto e la facciata dell’abitazione del sindaco di Burgos Salvatore Arras all’indomani dalla notizia del rinvenimento di marijuana nel magazzino del Comune.

Un impiegato è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Bono che hanno sequestrato 3,5 kg di marijuana e 25 arbusti tagliati e messi in essicazione, e 30 piante in vaso che il dipendente comunale allevava in un ovile nelle campagne del paese.

I militari, guidati dal capitano Matteo Paulis, durante un pattugliamento di controllo per le vie di Burgos hanno sentito un forte odore che fuoriusciva dal magazzino comunale al centro del paese.

Insospettiti hanno svolto una perquisizione e all'interno hanno trovato la marijuana pronta alla vendita e gli arbusti tagliati e appesi ad essiccare. Hanno individuato l'impiegato che aveva la disponibilità delle chiavi del magazzino e hanno perquisito anche il suo ovile, dove hanno trovato le piante con tutto il materiale utile per la coltivazione, compresi concimi, cisterne per l'acqua e attrezzi da taglio.