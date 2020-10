Due anziani investiti sulle strisce pedonali, uno è in codice rosso

L’incidente è avvenuto in via Scano, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale in serata nella via Scano, a Cagliari. Il conducente di uno scooter, un 71enne cagliaritano, nel transitare in via Scano, diretto verso via della Pineta, arrivato all'incrocio semaforico con via Vidal – Cugia, ha investito due pedoni che attraversavano la strada sull'attraversamento pedonale semaforizzato.

Uno dei due pedoni, un 77enne residente a Quartu Sant'Elena, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, con assegnato codice rosso. L"altro pedone, una donna di 74 anni, residente a Cagliari, è stata soccorsa dal 118 e trasportata anch'essa nello stesso nosocomio, in via Peretti, con assegnato codice giallo.

Anche il conducente del ciclomotore è stato accompagnato dai soccorritori del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Marino, con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e accertare l'esatta dinamica dell'incidente e per capire chi non ha rispettato il semaforo.