Covid, la bella notizia: sono tutti negativi i tamponi eseguiti a Sorradile

Grande sollievo nel paese del Barigadu dove per oltre 20 persone era stato disposto l’isolamento fiduciario

Di: Redazione Sardegna Live

Buone notizie a Sorradile, tutti negativi i tamponi eseguiti su quanti sono entrati in contatto con il giovane risultato positivo al Covid. Per limitare il contagio, il 22 settembre 2020, il sindaco Pietro Arca (nella foto del riquadro, in alto), aveva emanato un’ordinanza con efficacia immediata, attraverso la quale ordinava “a tutti i cittadini venuti a contatto col soggetto positivo, l'obbligo di rispettare il periodo di quarantena fiduciaria” e dichiarato” chiuse le attività commerciali delle persone venute a contatto col positivo”.

Dopo l’esito dei primi tamponi e la sanificazione dei locali, il 30 settembre, le varie rivendite hanno ripreso la loro normale attività nel rispetto delle norme di sicurezza. “Rimane valido l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie h24 in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza – raccomandano dall’Amministrazione Comunale – nessuno è immune quindi non abbassiamo la guardia, rispettiamo noi stessi e gli altri per cercare di superare al meglio questa situazione”.