Covid, casi in aumento. L’annuncio del sindaco Elio Mulas: “Niente panico, solo maggiore responsabilità”

Spaventa il numero dei positivi in una casa di riposo per anziani: l’attenzione è massima

Di: Alessandro Congia

“Comunicazione sui casi di positività al Covid nel nostro Comune, dando seguito alla comunicazione giunta dall’Ats, aggiorniamo, aggiungendo ai 34 già comunicati in precedenza, quattro nuovi casi, per un totale di 38 positivi. I dati in aumento non devono spaventare o creare panico ma devono semplicemente richiamare la responsabilità di tutti verso i comportamenti fondamentali, come l’uso delle mascherine, l’igienizzazione della mani, il distanziamento sociale”.

E’ quanto dice in sostanza, sul post del Comune di Bono, il sindaco Elio Mulas. Il dato significativo, purtroppo, è che il virus è divampato all’interno della casa di riposo per anziani “Pro Jpventute”: su 18 ospiti, sono 17 quelli risultati positivi al Coronavirus.