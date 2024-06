Sassari, perde controllo dell’auto e finisce contro guardrail: trasportata in ospedale

Intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause ancora da accertare, durante il pomeriggio di oggi, domenica 30 giugno, una donna al volante di un’auto Bmw, dopo aver perso il controllo dell'auto, è finita contro il guardrail.

L’incidente stradale in via Domenico Millelire (ex SS131) dove, intorno alle 15, sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari, mettendo in sicurezza l'autovettura e bonificando l'area, mentre il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportare la donna all'ospedale per accertamenti.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale di Sassari.