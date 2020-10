Paura per una nonnina di 97 anni, esce di casa e viene ritrovata in giro senza meta

Lieto fine, ci hanno pensato gli agenti della Polizia Municipale a riaffidare l’anziana donna, originaria del Nuorese, alla figlia

Di: Alessandro Congia

Nella tarda mattinata di oggi, una agitata donna residente a Pirri, si è recata presso la caserma delle Polizia Locale di via Riva Villasanta, riferendo all'agente in servizio al posto di guardia, che l'anziana madre, una 97enne residente in un paese del nuorese e in visita in città per alcuni giorni dalla propria figlia, si era allontanata dalla sua abitazione e non vi aveva ancora fatto ritorno.

E’ stata immediatamente allertata la centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale, che ha diramato a tutte le pattuglie presenti sul territorio, l'avviso di ricerca della persona dandone una sommaria descrizione.

Sulla zona sono confluiti diversi equipaggi per le ricerche e, dopo poco tempo, l'arzilla vecchietta è stata rintracciata mentre, visibilmente confusa, si aggirava nelle stradine di Pirri nei pressi di via Santa Maria Chiara. Avvisata la figlia che aveva precedentemente richiesto ausilio, la pattuglia rassicurava l'anziana e visibilmente disorientata vecchietta facendola sedere per riposare e aspettando l'arrivo della figlia. Dopo i ringraziamenti le due donne facevano rientro alla loro abitazione.