Sassari. Assalto alla Mondialpol: ritrovato il furgone in fiamme

Il mezzo, utilizzato dai rapinatori, è stato bruciato sotto un cavalcavia

Di: Redazione Sardegna Live

Il furgone Fiat Ducato, utilizzato dai rapinatori che sabato notte hanno assaltato la sede dell'istituto di vigilanza Mondialpol di Sassari, è stato ritrovato in fiamme nella notte. Il mezzo è stato bruciato sotto un cavalcavia della strada statale 131, alle porte della città.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Sassari e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Il furgone, cui il commando di rapinatori aveva tagliato il tetto per consentire di caricare più rapidamente i sacchi con il denaro prelevato dalla Mondialpol, è stato messo sotto sequestro dalla Procura e trasportato in un deposito dove sarà analizzato dagli esperti della polizia scientifica.

Le indagini, affidate alla squadra mobile della questura di Sassari, proseguono per cercare di individuare il commando armato, composto da una ventina di persone, che venerdì sera ha messo a segno il colpo portando via un bottino non ancora quantificato, ma stimato in diversi milioni di euro.