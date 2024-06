Auto divorate dalle fiamme: paura a Fonni e a Siniscola

Due interventi dei Vigili del Fuoco. Non è esclusa la matrice dolosa degli incendi

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme e paura a Fonni, dove un incendio ha completamente distrutto un’auto Fiat Punto. Verso le ore 7:50 è intervenuta per domare il rogo la squadra 1A dei Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro. Sul posto anche i Carabinieri di Mamoiada.

Poco prima dell’alba, alle ore 4:30 circa, la squadra del Distaccamento di Siniscola è intervenuta anch’essa per un incendio auto in via Carducci a Siniscola. Sul posto, oltre i pompieri, anche i Carabinieri di Siniscola.

In entrambi i casi, immediatamente dopo l’estinzione e la messa in sicurezza dei siti, sono stati effettuati dei rilievi di PG, al fine di risalire alle probabili cause di innesco, che non farebbero escludere l’origine dolosa.