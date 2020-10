Libero professionista nei guai: evasione per 72mila euro

La scoperta delle Fiamme gialle

Di: Redazione Sardegna Live

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un libero professionista del capoluogo operante nel settore della consulenza sul lavoro.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento della disciplina relativa alle imposte dirette e dell’IRAP.

All’esito dell’attività ispettiva, è risultato che il professionista, nel periodo d’imposta 2015, ha omesso di dichiarare ricavi, ai fini delle imposte sui redditi, per circa 47.000 euro e base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per circa 25.000 euro, scaturenti dall’indebita deduzione di spese non adeguatamente giustificate.

Inoltre, lo stesso si è reso responsabile dell’irregolare tenuta dei registri contabili obbligatori, nonché della tardiva presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, omettendo la presentazione della prescritta dichiarazione quale sostituto d’imposta.