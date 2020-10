Diversi chili di di marijuana in un magazzino del municipio di Burgos

Denunciato un dipendente comunale

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri hanno trovato 3,5 chili di marijuana nascosti in un magazzino di proprietà del Comune, in una via centrale del paese. L'attenzione dei militari del Radiomobile e della compagnia di Bono è stata richiamata dal forte odore proveniente dal locale al piano terra. Così hanno avviato una perquisizione scoprendo 3,5 chili di marijuana e circa 25 arbusti appesi a essiccare.

I carabinieri hanno subito individuato le persone che disponevano delle chiavi del magazzino. Così sono scattate le perquisizione in un ovile nelle campagne del paese, di proprietà di un impiegato comunale del municipio di Burgos. Il controllo avrebbe consentito il recupero di altre 30 piante sistemate in vasi e tutto il materiale occorrente per la coltivazione come concimi, cisterne e attrezzi da taglio.

Il magazzino del Comune è stato restituito all’autorità comunale e la sostanza stupefacente sequestrata insieme agli strumenti. Il dipendente è stato denunciato.