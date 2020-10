Sanità. Proroga graduatorie, Pasi: "Personale prezioso nell'emergenza sanitaria"

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge che proroga l’efficacia delle graduatorie selettive pubbliche bandite dalle aziende sanitarie della Sardegna fino al 30 settembre 2021

Di: Redazione Sardegna Live

"Sono molto soddisfatto del lavoro del Consiglio regionale. Grazie a questa legge le aziende sanitarie sarde potranno immediatamente attingere dalle graduatorie in essere, medici, infermieri e operatori socio sanitari per far fronte con prontezza alle esigenze di personale prezioso e qualificato", dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

"Il testo è entrato in Aula con la procedura d’urgenza ed è stato approvato all’unanimità - continua Pais -. L’esigenza della proroga nasce innanzitutto dalla volontà di non disperdere il patrimonio di esperienza professionale maturato, anche durante il periodo di emergenza Covid, restituendo giusta serenità ai lavoratori coinvolti".

"La proroga - conclude il Presidente Pais - riguarda non solo tutte le graduatorie della sanità ma dell'intera Amministrazione regionale".